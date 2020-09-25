Комиссия Госдумы предложила парламенту Германии создать группу для расследования инцидента с Алексеем Навальным

Комиссия Госдумы, как передает РИА, предложила парламенту Германии создать группу для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Ранее сегодня постпред России в организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин пожаловался «Интерфаксу» на то, что Россия не может получить результаты токсикологической экспертизы. По его словам, Германия предлагает направить запрос в Организацию по запрещению химического оружия, а там говорят о необходимости обращения к немецкой стороне. По данным лаборатории Германии, Франции и Швеции, Алексей Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок». В Кремле сначала ставили под сомнение сам факт отравления. В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин, как утверждает газета Le Monde, предположил, что Навальный сам отравил себя «Новичком».