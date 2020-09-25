В России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса

В России, как сообщили в оперативном штабе, выявлено более семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из них 1560 человек в Москве. Для столицы это максимум с 12 июня. Днем ранее в Москве было выявлено 1050 инфицированных. В штабе отметили, что ситуация с коронавирусом в Москве растет в соответствии мировой тенденции. Этим утром столичный мэр Сергей Собянин порекомендовал жителям города старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями, с понедельника не выходить из дома. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. Собянин также призвал работодателей переводить сотрудников на удаленную работу.