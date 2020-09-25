Президент Туркмении подписал закон о создании двухпалатного парламента

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (Народного совета) подписал закон о внесении изменений и дополнений в конституцию, предусматривающий создание в стране двухпалатного парламента, передает туркменское государственное

информагентство ТДХ.

Глава государства скрепил своей подписью документ после того, как он был одобрен высшим представительным органом народовластия — Народным советом и принят на этом же заседании Меджлисом (парламентом).

Новый двухпалатный парламент будет называться Милли Генгеш (Национальный совет) Туркменистана. Это будет представительный

орган, осуществляющий законодательную власть и состоящий из двух палат — Халк Маслахаты и Меджлис.