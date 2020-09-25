Роскомнадзор, как передает РБК, внес в черный список сайт крупнейшей по торговым объемам криптобиржи Binance

В уведомлении от ведомства говорится, что площадка содержит запрещенную к распространению в России информацию. Речь идет о возможности приобрести криптовалюты, в частности, биткоины. Представители криптобиржи подчеркнули, что никаких уведомлений от правоохранительных служб и органов судебной власти о наличии каких-либо исков и судебных решений они не получали. В конце августа Роскомнадзор в третий раз заблокировал сайт-агрегатор обменников криптовалют BestChange.ru.
2020-09-25T10:36:08+03:00
2020-09-25T10:36:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714753-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:36, 25 сентября 2020
Загрузка комментариев...