Роскомнадзор, как передает РБК, внес в черный список сайт крупнейшей по торговым объемам криптобиржи Binance

В уведомлении от ведомства говорится, что площадка содержит запрещенную к распространению в России информацию. Речь идет о возможности приобрести криптовалюты, в частности, биткоины. Представители криптобиржи подчеркнули, что никаких уведомлений от правоохранительных служб и органов судебной власти о наличии каких-либо исков и судебных решений они не получали. В конце августа Роскомнадзор в третий раз заблокировал сайт-агрегатор обменников криптовалют BestChange.ru.