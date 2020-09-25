ФБР по сведениям издания «Политико» подозревает автора досье на Трампа в связях с Россией

Бывший британский разведчик Кристофер Стил с 2009 по 2011 год, как полагают в бюро, находился под наблюдением контрразведки, которая фиксировала его контакты с предполагаемыми российскими разведчиками. Об этом говорится в рассекреченной справке ФБР, которую генпрокурор Уильям Барр приложил к ответу на запрос председателя юридического комитета Сената Линдси Грэму, — пишет издание. Стил считается автором досье на Дональда Трампа, которое было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем утверждалось, что Кремль обладает компрометирующими видеоматериалами на нынешнего президента США.