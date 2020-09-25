Организаторы знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро решили его отложить из-за коронавируса

Провести его в феврале не представляется возможным, — сказал президент Независимой лиги школ самбы. По его словам, новую дату не объявят, пока не будут понятны сроки поступления вакцины от коронавируса. Президент Бразилии Жаир Болсонару, сам переболевший коронавирусом, неоднократно называл эту инфекцию простым гриппом и демонстративно пренебрегал мерами предосторожности.