Администрация Фейсбука сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, связанных с Россией

Служба безопасности компании пояснила, что они нарушали политику Фейсбука против иностранного или правительственного вмешательства. В общей сложности были удалены почти 250 учетных записей в Фейсбуке и Инстаграме, — передает агентство Reuters. Сообщается, что с их помощью, в частности, распространялись ложные новости.
2020-09-25T10:33:47+03:00
2020-09-25T10:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 25 сентября 2020
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