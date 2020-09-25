Администрация Фейсбука сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, связанных с Россией

Служба безопасности компании пояснила, что они нарушали политику Фейсбука против иностранного или правительственного вмешательства. В общей сложности были удалены почти 250 учетных записей в Фейсбуке и Инстаграме, — передает агентство Reuters. Сообщается, что с их помощью, в частности, распространялись ложные новости.