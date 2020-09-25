Президент Владимир Путин сегодня посетит военные учения «Кавказ-2020»

Верховный главнокомандующий побывает на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, — передает ТАСС. Учения проходят с 21 сентября и должна завершиться завтра на юге России, а также в Черном и Каспийском морях. В них задействованы 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.