Российский дипломат обвинил Германию в активном противодействии проводимой в России проверки, связанной с Навальным

Российский дипломат Александр Шульгин обвинил Германию в активном противодействии проводимой в России проверки, связанной с Алексеем Навальным. Постпред России при Организации по запрещению химического оружия пожаловался «Интерфаксу» на то, что секретариат ОЗХО и власти Германии играют в отношении российских запросов в пинг-понг. Шульгин пояснил, что Германия порекомендовала обращаться за данными анализов Алексея Навального в ОЗХО, а там отправили к немецкой стороне. При этом в России, спустя месяц после отравления Алексея Навального, уголовное дело до сих пор не возбуждено и официально никакого расследования не ведется. Алексей Навальный находится в Германии, где прошел лечение в берлинской клинике. По данным немецких властей, он был отравлен запрещенным химоружием «Новичок». Российские власти причастность к этому государственных структур отрицают.
2020-09-25T10:07:26+03:00
2020-09-25T10:07:26+03:00
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10:07, 25 сентября 2020
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