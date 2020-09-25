Российский дипломат обвинил Германию в активном противодействии проводимой в России проверки, связанной с Навальным

Российский дипломат Александр Шульгин обвинил Германию в активном противодействии проводимой в России проверки, связанной с Алексеем Навальным. Постпред России при Организации по запрещению химического оружия пожаловался «Интерфаксу» на то, что секретариат ОЗХО и власти Германии играют в отношении российских запросов в пинг-понг. Шульгин пояснил, что Германия порекомендовала обращаться за данными анализов Алексея Навального в ОЗХО, а там отправили к немецкой стороне. При этом в России, спустя месяц после отравления Алексея Навального, уголовное дело до сих пор не возбуждено и официально никакого расследования не ведется. Алексей Навальный находится в Германии, где прошел лечение в берлинской клинике. По данным немецких властей, он был отравлен запрещенным химоружием «Новичок». Российские власти причастность к этому государственных структур отрицают.