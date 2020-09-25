В российских городах тестируют систему распознавания лиц

Московский опыт работы системы используют в десяти городах. О том, в каких именно, авторы проекта, представители компании Нтехлаб не упоминают дабы не сорвать переговоры по тендерам. Единственное исключение – Нижний Новгород, данные по которому приводит издание Коммерсант. Систему распознавания лиц подключат к камерам, установленным на городских остановках, домофонах и общественных пространствах. Часть из них заработает до конца этого года. Предполагается, что система поможет выявить нарушителей карантина и будет способствовать поиску преступников, чьи фото есть в базе данных МВД. Кроме того, с ее помощью можно будет определить загруженность остановок. Пока в регионах не готовы подобным проектам. Помимо уличных камер, необходим и центр обработки информации, который потребует значительных средств.

В крупном городе установка оборудования обойдется примерно в сто миллионов рублей. .