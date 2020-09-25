Более половины россиян, по данным опроса портала SuperJob, выступают против ужесточения карантинных мер

Уместными строгие ограничения из-за роста заболеваемости считают только 16% граждан. При этом 27% опрошенных затрудняются с оценкой, нужны или нет подобные шаги, — передает Интерфакс. Опрос был проведен с 21 по 23 сентября. В нем участвовали 1600 человек из всех федеральных округов.