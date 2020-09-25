Более половины россиян, по данным опроса портала SuperJob, выступают против ужесточения карантинных мер

Уместными строгие ограничения из-за роста заболеваемости считают только 16% граждан. При этом 27% опрошенных затрудняются с оценкой, нужны или нет подобные шаги, — передает Интерфакс. Опрос был проведен с 21 по 23 сентября. В нем участвовали 1600 человек из всех федеральных округов.
2020-09-25T10:04:33+03:00
2020-09-25T10:13:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714733-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3320877.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:04, 25 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…