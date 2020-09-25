В Москве со следующей недели ужесточаются ограничения из-за коронавируса

О новых мерах объявил глава города Сергей Собянин.

Пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями просят не выходить без острой необходимости из дома или не покидать свой загородный участок. В качестве исключения в указе прописаны обращение за медпомощью или поход в ближайший магазин, прогулки и занятий физкультурой. Власти просят отказаться на время от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Работающих пенсионеров старше 65 лет и «хроников» настоятельно рекомендуют перевести в дистанционный формат или же дать им отпуск. Руководителям предприятий рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на «удаленку».

Ограничения вводятся в связи с растущими темпами прироста заболеваемости в столице – накануне в Москве число заболевших превысило тысячу человек. Это самый высокий показатель за три месяца. К тому же, пишет Сергей Собянин в своем блоге, приближаются холода и традиционный рост простудных заболеваний. Мэр сослался на мнения врачей, которые уверены, что наложение простудных заболеваний на covid-19 чревато тяжелыми последствиями, особенно для пожилых. Глава города просит соблюдать масочный и перчаточный режимы в транспорте, магазинах и общественных местах.

Полностью обращение Сергея Собянина можно прочитать на сайте «Эха Москвы».