В Бурятии и Иркутской области прекращены активные поиски самолета Ан-2, который пропал в июле

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ Росавиации. В ведомстве отметили, что за время поисков было произведено в общей сложности 170 вылетов, но результатов они не дали. Экипаж самолета авиакомпании «Феникс» собирался определить участки леса, пораженные шелкопрядом. На борту самолета находились 6 человек.
2020-09-25T09:35:53+03:00
2020-09-25T09:35:53+03:00
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09:35, 25 сентября 2020
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