Вестминстерский суд Лондона сегодня рассмотрит вопрос об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США

По версии американских властей, он подал недостоверную налоговую декларацию, в которой занизил свои доходы, когда 7 лет назад выходил из американского гражданства. По данным британских СМИ, чтобы ожидать итогов рассмотрения вопроса об экстрадиции и свободе, Тиньков внес залог 20 миллионов фунтов – это более 25 миллионов долларов. Недавно Олег Тиньков сообщил, что перенес операцию по пересадке костного мозга из-за лейкемии.