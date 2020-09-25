Вестминстерский суд Лондона сегодня рассмотрит вопрос об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США

По версии американских властей, он подал недостоверную налоговую декларацию, в которой занизил свои доходы, когда 7 лет назад выходил из американского гражданства. По данным британских СМИ, чтобы ожидать итогов рассмотрения вопроса об экстрадиции и свободе, Тиньков внес залог 20 миллионов фунтов – это более 25 миллионов долларов. Недавно Олег Тиньков сообщил, что перенес операцию по пересадке костного мозга из-за лейкемии.
2020-09-25T09:35:16+03:00
2020-09-25T09:35:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714721-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:35, 25 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…