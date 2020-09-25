Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса. Телеведущая и политик, а также Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента Роснефти, в среду расторгли договоры по покупке долей в двух компаниях, которые входят в группу «Монерон», — пишет издание со ссылкой на источник. Собчак должна была получить 40% акций, но весной Южно-Сахалинский суд наложил арест на эти активы из-за уголовных дел против сооснователя компании Олега Кана. Как напоминает газета, урегулировать проблему пыталась мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова. Президент «Монерона», сахалинский депутат Дмитрий Пашов в этом году возглавил рейтинг журнала «Форбс» самых богатых депутатов и госслужащих. По сведениям издания, за год его официальный доход превысил 6 миллиардов рублей.