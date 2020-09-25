Евросоюз, по данным источника РИА «Новости», может расширить индивидуальные санкции против России. Речь идет о таких мерах, как заморозка активов и запрет на въезд, которые были введены в 2014-ом году из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих санкций может рассмотреть в понедельник комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза.