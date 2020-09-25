Американские сенаторы предложили законопроект о санкциях из-за отравления Алексея Навального

С инициативой выступили представители Демократической и Республиканской партий Бен Кардин, Марко Рубио, Митт Ромни, Крис Кунс и Крис Ван Холен. Их документ предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление политика Алексея Навального. Законопроект также предписывает администрации США определить, нарушила ли Россия запрет на применение химического оружия, — передает «Интерфакс». Алексей Навальный почти три недели провел в коме в берлинской клинике Шарите. Недавно немецкие врачи сообщили, что его выписали. По данным лабораторий Германии, Франции и Швеции, политик был отравлен химоружием «Новичок». В Кремле это сначала отрицали. Как написала французская газета Le Monde, в разговоре с французским коллегой Владимир Путин предположил, что Навальный отравил себя сам.

Тем временем, сенатор Владимир Джабаров назвал инициативу американских коллег беспределом и сказал РИА «Новости», что в Совете Федерации будут инициированы ответные меры.