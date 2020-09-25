Апелляционный суд США сегодня рассмотрит вопрос правомерности передачи прокурорам налоговых деклараций Дональда Трампа

Накануне судебного заседания в Апелляционном суде защитники президента Дональда Трампа официально обвинили прокуроров Южного Округа Манхеттена в «спекуляциях и инсинуациях», с помощью которых, по мнению Трампа и его адвокатов, прокуроры пытаются истребовать налоговые декларации президента США. Американские законы не обязывают президентов раскрывать свои налоговые декларации, но в новейшей истории это делали все кандидаты в президенты — кроме Дональда Трампа, который до сих пор отказывается публиковать отчеты об уплате налогов. Изначально считалось, что Прокуратура Нью-Йорка вела дело только о незаконных выплатах денежных средств двум женщинам за их молчание, с которыми у Трампа была интимная связь. Но как выяснилось из недавних судебных документов, расследование простирается гораздо шире и речь идет о налоговом и страховом мошенничестве. Судебная тяжба между Трампом и прокуратурой длится с 2019 года. Дело дошло до Верховного Суда, который в июле этого года принял решение голосами 6 на 3 в пользу прокуратуры, разрешив ей получить доступ к финансовым документам Трампа и его бизнеса — при этом позволив президенту США вновь противостоять повестке прокуратуры в нижестоящем суде, но уже на других основаниях.

Предполагается, что вопрос о налоговых декларациях президента может дойти до Верховного суда.