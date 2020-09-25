Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в кибератаке на американский завод компании Tesla, отказался признать вину

Как сообщает агентство Associated Press, судья окружного суда штата Невада постановил оставить Крючкова под стражей до рассмотрения дела по существу, которое начнется 1 декабря. Россиянину грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов. За тюремным сроком последует депортация, — передает «Интерфакс». По данным уголовного дела, Егор Крючков пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил программу для взлома компьютерной сети производителя электромобилей.