В службе исполнения наказаний отрицают применение физической силы к Максиму Марцинкевичу

Ранее его отец и адвокат сообщили о том, что на теле погибшего были найдены следы пыток.

На телесные повреждения Максим Марцинкевич в медицинскую часть не жаловался. В его карте травм не зарегистрировано, сказали агентству ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Красноярскому краю. В следственном изоляторе этого региона с марта по август находился основатель ряда националистических движений, известный также как Тесак. В службе исполнения наказаний уверяют, что за это время спецсредств к Марцинкевичу не применяли, психологическое воздействие не оказывали. В управлении ФСИН ссылаются на результаты проверки, проведённой после гибели осужденного в СИЗО Челябинска 16 сентября, куда его привезли незадолго до смерти. Оттуда Тесака должны были этапировать в Москву. Следственный комитет считает, что он покончил с собой, ведомство продолжает проверку. Между тем вчера отец погибшего Сергей Марцинкевич рассказал, что при осмотре тела сына обнаружил следы пыток. На его ногах было вырвано несколько ногтей, на теле гематомы и даже след от укола. Ранее адвокаты Марцинкевича рассказали, что их подзащитный жаловался на пытки. Напомню, что после смерти Тесака СК сообщил, что он сознался в новых убийствах, о которых до этого следствию не было известно.

В ближайшее время тело Марцинкевича должно быть доставлено в Москву, где пройдут его похороны. Он отбывал 10 лет по делу о нападении в столице на людей, которых Тесак и его сторонники считали наркоторговцами.