Мэр Москвы Сергей Собянин этим утром призвал работодателей как можно больше сотрудников перевести на удаленную работу

По его словам, с понедельника людям старше 65 и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. Обращение Собянина было опубликовано около часа назад на его сайте, а соответствующий указ с новыми изменениями появился на сайте мэрии.

В столице увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об этом сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%».

При этом Анастасия Ракова подчеркнула, что накопленный опыт позволяет держать ситуацию в Москве под контролем.