Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин стал сенатором от Новосибирской области

За него единогласно проголосовали избранные на недавних выборах депутаты регионального законодательного собрания, — сообщает ТАСС. «Единоросс» Александр Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов с 99 года. На днях он сложил полномочия в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области.