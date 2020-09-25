Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин стал сенатором от Новосибирской области

За него единогласно проголосовали избранные на недавних выборах депутаты регионального законодательного собрания, — сообщает ТАСС. «Единоросс» Александр Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов с 99 года. На днях он сложил полномочия в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области.
2020-09-25T08:36:25+03:00
2020-09-25T08:36:25+03:00
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08:36, 25 сентября 2020
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