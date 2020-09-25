Основатель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп обжаловал свой арест

Апелляция направлена в Центральный районный суд Новосибирска, — сообщается на его сайте, — передает ТАСС. Вместе с Торопом, называющим себя Виссарионом, жалобы на арест подали двое других арестованных руководителей религиозной организации. Следственный комитет подозревает их в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. Фигуранты были задержаны в Красноярском крае.