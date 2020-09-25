Адвокат матери юриста Сергея Магнитского сообщил, что назначена новая экспертиза для установления причин его смерти

Защитник Николай Горохов сказал Интерфаксу, что результаты новой экспертизы от него и Натальи Магнитской скрывают. Горохов пояснил, что экспертиза была назначена в рамках уголовного дела об убийстве Сергея Коробейникова, Октая Гасанова и Валерия Курочкина. Все эти люди в разное время скончались. Их и Сергея Магнитского российское следствие считает членами преступного сообщества, организованного основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В 2018 году в Генпрокуратуре заявили, что они и Сергей Магнитский могли быть отравлены. Сергей Магнитский скончался в 2009 году в СИЗО. По мнению правозащитников, в его смерти виноваты врачи и силовики. В фонде Hermitage Capital заявляли, что Магнитский раскрыл схему кражи из бюджета более 5 миллиардов рублей.
2020-09-25T08:34:48+03:00
2020-09-25T08:34:48+03:00
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08:34, 25 сентября 2020
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