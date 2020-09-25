Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал найти место и средства для памятника медикам, умершим от коронавируса

По его словам, такой монумент должен появиться взамен стихийного мемориала. Ранее активисты повесили фотографии умерших врачей на заборе напротив здания городского комитета по здравоохранению. В эфире телеканала 78 Беглов сказал, что, по результатам работы специальных комиссий, более 6 тысяч 300 медиков, которые заразились на работе, получили выплаты по 300 тысяч рублей. 22 семьям погибших направлены по миллиону рублей, — передает ТАСС.