По его словам, им настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск. Собянин призвал работодателей как можно больше сотрудников перевести на удаленную работу.
Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, — отметил Собянин. Соответствующий указ мэра опубликован на сайте столичной администрации.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с понедельника оставаться дома
По его словам, им настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск. Собянин призвал работодателей как можно больше сотрудников перевести на удаленную работу.