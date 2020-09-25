Американские сенаторы разработали проект санкций против российских официальных лиц из-за отравления Алексея Навального

Американские сенаторы разработали проект санкций против российских официальных лиц из-за отравления политика Алексея Навального.

Заморозка активов и отказ в выдаче виз — этого требуют сенаторы от обеих партий. В их числе республиканец Марко Рубио и демократ Бен Кардин. Они предложили санкции против российских политиков и чиновников, причастных к грубым нарушениям международного права, в том числе недавнему отравлению оппозиционного лидера и борца с коррупцией Алексея Навального, говорится в сообщении на сайте Рубио. По его мнению, президент Владимир Путин доказал, что не остановится ни перед чем, чтобы заставить замолчать россиян, которые выступают против коррупции. Имена и должности официальных лиц, которые могут оказаться под санкциями, в законопроекте не уточняются. Документ требует от Белого дома отчета о том, нарушала ли Москва законы о запрете химического и биологического оружия. Администрацию президента Трампа призвали также подготовить доклад о финансовом состоянии Владимира Путина и его окружения из-за предполагаемой коррупции. Сенаторы требуют активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Навальный провел три недели в коме после того как ему 20 августа стало плохо во время полета из Томска в Москву. Несколько лабораторий Европы пришли к выводу, что главный критик Кремля был отравлен ядом из группы Новичок. Политика выписали из берлинской клиники Шарите во вторник, он продолжит проходить реабилитацию в Германии.