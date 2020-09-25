Физическая сила или спецсредства к Максиму Марцинкевичу в СИЗО в Красноярске не применялись

Во всяком случае, так сказали ТАСС в региональном управлении ФСИН. Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в камере СИЗО в Челябинске, куда осужденного доставили по этапу. Предварительная причина смерти — суицид. По данным СМИ, с марта по август Марцинкевич по прозвищу Тесак содержался в пенитенциарных учреждениях Красноярского края. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти Марцинкевича и пока считает, что она не носит криминального характера.
2020-09-25T07:32:12+03:00
2020-09-25T07:32:12+03:00
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07:32, 25 сентября 2020
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