В Сочи сегодня стартует российский этап Чемпионата мира по автогонкам Формула -1

Он станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей

Российский этап — 10-й в календаре, девять предшествующих ему Гран-при прошли без болельщиков. Гонки на автодроме Сочи смогут посетить около 30 тыс. поклонников Ф-1. В то же время, из-за коронавирусных ограничений, организаторы этапа отказались от автограф-сессий и традиционной прогулки болельщиков по пит-лейну. Будет закрыт и паддок, причем как для гостей, так и для журналистов.

А вот двери музея автоспорта, который находится на автодроме, будут открыты. Для гостей этапа также организуют светомузыкальное шоу фонтанов и концертную программу.

Сегодня на автодроме в Сочи – первые тренировочные заезды. Ну а сама гонка, по традиции, пройдет в воскресенье

ОТВОДКА

За соблюдением порядка во время проведения российского этапа Формулы-1 будут следить около 700 сотрудников полиции и военнослужащих.