В Волгограде сегодня суд рассмотрит жалобу прокуратуры по делу о гибели 11 человек

В Волгограде суд сегодня рассмотрит жалобу прокуратуры, которая оспаривает оправдательный приговор владельцу лодочной станции по делу о гибели 11 человек.

Владельца и гендиректора лодочной станции Леонида Жданова обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Эти доводы сегодня прозвучат снова, на этот раз в Волгоградском областном суде. По версии следствия, лодочник летом позапрошлого года не проконтролировал отплытие катамарана, его крушение привело к гибели 11-ти человек. Трагедия произошла после того как небольшое судно выйдя в акваторию Волги врезалось в баржу. В прениях прокурор просил для Жданова семи с половиной лет колонии. Однако районный суд в июне оправдал владельца лодочной станции. Виновным в крушении признали Дмитрия Хахалева, управлявшего катамараном в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело в отношении него прекратили из-за гибели. В суде владелец лодочной станции вину не признал. Жданов настаивал: в день крушения он не работал, вечером его не было ни в акватории, ни на пристани.

Защита Жданова рассчитывает, что вышестоящая инстанция оставит оправдательный приговор в силе.