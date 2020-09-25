Штаб Навального в Москве выпустил новое расследование, согласно которому дом Киркорова построен с нарушением закона

Штаб Навального в Москве выпустил новое расследование, согласно которому дом певца Филиппа Киркорова построен с нарушением закона. Координатор штаба Олег Степанов рассказал «Эху», что подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру. Он объяснил, что поводом для расследования стала песня в поддержку Лукашенко «Любимую не отдают», в записи которой участвовал Киркоров.



Тем временем адвокат певца Александр Добровинский сказал «МБХ медиа», что Киркоров не собирает подавать на штаб Навального в суд. По словам адвоката, дом построен в соответствии с законом.