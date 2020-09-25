Российский политик Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации

Об этом в эфире YouTube-каналf «Навальный LIVE» заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, процесс восстановления политика займет еще много времени. Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, это связано с иском компании «Московский школьник». Ранее бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. Он пообещал добиться ответа по всей строгости российского закона и заявил, что прекратит преследование только в случае смерти ответчика, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», также связанной с Пригожиным.