Дональд Трамп пообещал распространить вакцины от коронавируса в течение суток после их одобрения

Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, президент утверждал, что с апреля смертность в США от последствий коронавируса снизилась на 85%, в то время, как в Европе, по его словам, наблюдается рост почти на 50%. Трамп заверил, что его администрация разработает четыре вакцины и распространит их до конца года.