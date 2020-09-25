Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против России по делу Навального

Как сообщается на сайте сенатора Марко Рубио, законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права, в том числе к отравлению российского оппозиционного лидера. Законопроект также обязывает американскую администрацию отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах Владимира Путина и его окружения. Законопроект поддержали и сенаторы-республиканцы, и представители демократов.