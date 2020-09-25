Франция ограничила число зрителей на «Ролан Гарросе» одной тысячей в день

Как передает Франс Пресс, решение на фоне ужесточения карантинных мер по коронавирусу утверждено премьер-министром страны. Ранее планировалось допускать на матчи Открытого чемпионата Франции по теннису до 5 тыс. зрителей, однако цифру изменили. Турнир стартует 27 сентября и продлится до 11 октября.
2020-09-25T06:40:00+03:00
2020-09-25T06:40:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:40, 25 сентября 2020
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