Франция ограничила число зрителей на «Ролан Гарросе» одной тысячей в день

Как передает Франс Пресс, решение на фоне ужесточения карантинных мер по коронавирусу утверждено премьер-министром страны. Ранее планировалось допускать на матчи Открытого чемпионата Франции по теннису до 5 тыс. зрителей, однако цифру изменили. Турнир стартует 27 сентября и продлится до 11 октября.