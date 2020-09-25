В Москве впервые с июня выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом. В столичном оперштабе призвали москвичей сократить количество контактов и носить маски в транспорте.

За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций в Москве выросло примерно на треть. Из-за нарушения предписаний по борьбе с инфекцией в столице закрыли 43 магазина, в том числе сетей «Перекресток» и «Магнолия». Сергей Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленный режим.Более пяти тысяч компаний в Москве получат от мэрии рекомендацию перевести сотрудников на удаленную работу. По сведениям РБК, соответствующую просьбу Сергея Собянина уже получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех». Мэр мотивирует такие рекомендации изменением динамики заболеваемости COVID-19. Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» вернули большинство офисных сотрудников в Москве к удаленной работе еще с 22 сентября.