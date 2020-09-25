Z Архив новостей новости
5 1 6 203
06:33, 25 сентября 2020

В Москве впервые с июня выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом

В Москве впервые с июня выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом. В столичном оперштабе призвали москвичей сократить количество контактов и носить маски в транспорте.
За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций в Москве выросло примерно на треть. Из-за нарушения предписаний по борьбе с инфекцией в столице закрыли 43 магазина, в том числе сетей «Перекресток» и «Магнолия». Сергей Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленный режим.Более пяти тысяч компаний в Москве получат от мэрии рекомендацию перевести сотрудников на удаленную работу. По сведениям РБК, соответствующую просьбу Сергея Собянина уже получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех». Мэр мотивирует такие рекомендации изменением динамики заболеваемости COVID-19. Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» вернули большинство офисных сотрудников в Москве к удаленной работе еще с 22 сентября.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 218 6 19476 18.09
Голосование
5 54 6 6019 22.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 366 6 42879 19.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 80 6 10011 22.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 134 6 20289 23.09
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 218 6 33463 20.09
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…

5 49 6 7542 24.09
Новости

«Бизнес инсайдер»: Макрон был «взбешен» попыткой Путина объяснить обстоятельства отравления Навального То, как Путин интерпретировал своему коллеге отравление Алексея Навального, «резко отбросило назад и без того напряженные отношения между Москвой и странами Евросоюза»...

5 36 6 21909
Интервью Персонально ваш

Александр Горный гость: Александр Горный блогер

Абсолютно ничего не было сделано, никаких социальных дистанций, никаких этих знаков, что ребята, сохраняйте… берегитесь. Крым сейчас всё лето прожил в этом адском режиме коронавирусного туризма…

5 43 6 7496 24.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 12605 23.09
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 68 6 12679 23.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Самое сильное выступление на Генассамблее Путин точно выбрал абсолютно другую тональность: там, где Трамп обещает, что именно США победят вирус, российский лидер говорит о глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией…

5 152 6 28306 23.09
Блоги

+ Новая песня на стихи Марии Захаровой Новая песня на стихи Марии Захаровой Любовь Успенская, «Я слишком тебя любила»...

5 29 6 5536 24.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Как идёт моё восстановление Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?..

5 554 6 108568 19.09
Блоги

+ Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Я являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом…

5 103 6 20250 23.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не с Путина начинается жизнь страны, а с Соломина как гражданина…

5 55 6 10858 20.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

«Бизнес инсайдер»: Макрон был «взбешен» попыткой Путина объяснить обстоятельства отравления Навального То, как Путин интерпретировал своему коллеге отравление Алексея Навального, «резко отбросило назад и без того напряженные отношения между Москвой и странами Евросоюза»...

5 36 6 22633
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Белоруссии есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, заводы, тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие. Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Белоруссии в пользу путинских друзей…

5 79 6 96214 19.09
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 54 6 6027 22.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Трудно сказать, кто орал больше — российские эстрадники или сотни женщин, избиваемых и прессуемых в автозаке, но одни орали от боли, а русские эстрадники громко орали от жадности…

5 99 6 154830 20.09
8читать ;смотреть
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Пресс-секретарь Светлана Тихановской поделилась тем, когда Тихановская планирует вернуться в Беларусь, кто из европейских лидеров ее поддерживает, о чем Тихановская и главы МИД будут говорить сегодня в Брюсселе…

5 22 6 121129 22.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8759476
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4645485

Сегодня в эфире