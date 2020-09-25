Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке кибератаки на компанию Tesla, своей вины в суде не признал

Как передает Associated Press, судья постановил оставить Крючкова под стражей до следующих слушаний 1 декабря. По словам прокурора, россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация. В материалах дела говорится, что Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил ПО, позволяющее взломать компьютерную сеть. Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе, когда он собирался вылететь из страны.
2020-09-25T06:20:43+03:00
2020-09-25T06:20:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714629-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:20, 25 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…