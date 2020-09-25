Расследование против актера Харрисона Форда из-за апрельского авиаинцидента закрыто

Как сообщает портал TMZ, для этого Форду пришлось пройти корректирующие курсы. 5 месяцев назад в аэропорту Лос-Анджелеса актер на своем самолете пересек взлетно-посадочную полосу в момент приземления другого воздушного судна. После этого ему было предписано пройти специальный тренировочный курс по предупреждению несанкционированных выездов на ВПП. В апреле 2017 года авиационные власти США также закрыли дело против Форда, когда тот чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в Калифорнии
2020-09-25T06:18:00+03:00
2020-09-25T06:18:00+03:00
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06:18, 25 сентября 2020
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