Челябинская правозащитница сообщила о следах пыток на теле умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесак)

Челябинская правозащитница сообщила о следах пыток на теле умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак. Оксана Труфанова рассказала «Эху» со ссылкой на адвокатов и родственников погибшего, что у него были вырваны ногти, тело было зашито странным образом.

Оксана Труфанова добавила, что если по факту пыток будет начато расследование, местные правозащитники готовы оказать помощь адвокатам.