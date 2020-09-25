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06:12, 25 сентября 2020

Израиль сегодня ужесточает введённые неделю назад карантинные меры из-за коронавируса

Новые ограничения местные СМИ приравнивают к режиму чрезвычайного положения.
В Израиле на две недели закроют всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и жизненно важных предприятий. Число маршрутов общественного транспорта сократят, акции протеста и уличные молитвы можно будет проводить только при условии размещения людей не дальше километра от места жительства, индивидуальные занятия спортом разрешены на таком же расстоянии от дома. Решение ужесточить карантин принял Беньямин Нетаньяху. Премьер отметил, что заболеваемость коронавирусом в Израиле растет, все больше тяжелых больных и умерших. В стране согласно данным Университета Джонса Хопкинса выявлено больше двухсот тысяч заражённых, скончались более 1300 человек. Карантин может серьёзно ударить по экономике Израиля, обеспокоены эксперты. По оценке министерства финансов страна понесёт убыток в десятки миллиардов шекелей, если ограничительные меры затянутся.

Правительство Израиля допускает, что может продлить карантин в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и наоборот смягчить ограничения, если он пойдет на спад.



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