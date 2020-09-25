Родственница экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко будет сегодня судиться с Росимуществом

Женщина, с которой у осужденного есть общая дочь, просит обеспечить доступ в изъятую в пользу государства квартиру.

Недвижимость самого Захарченко и его родственников оказалась среди имущества, которое суд по просьбе прокуроров изъял в пользу государства. Бывший офицер МВД лишился двух квартир. В одной из них – в Якиманском переулке – пока еще проживает истец Марина Семынина с дочерью от Захарченко. В другой – на улице Дмитрия Ульянова – Росимущество уже сменило замки. Подруга экс-полицейского добивается через суд права попасть в помещение, чтобы забрать свои личные вещи. Ответчиком выступает Росимущество. Адвокат Александр Горбатенко видит в действиях ведомства признаки нарушения Жилищного кодекса, о чем заявил агентству РИА Новости.

Захарченко приговорили к длительному тюремному заключению по обвинениям в получении взяток и воспрепятствовании расследованию. После обжалования срок составляет 12.5 лет в колонии. Наказание лишенный званий и наград полицейский отбывает в Мордовии.

Отводка

После задержания у Захарченко и его близких было изъято около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение средств фигурант объяснить не смог.