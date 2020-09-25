«Бавария» стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Севилью.

Матч в Будапеште завершился в дополнительное время со счетом 2:1. Суперкубок достается мюнхенскому клубу уже во второй раз.
2020-09-25T05:11:39+03:00
2020-09-25T05:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 25 сентября 2020
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