Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские шествия.

Все карнавальные мероприятия из-за коронавируса переносятся на более поздний срок. Как пишет газета «Глобу», в стране ждут, когда здесь появится вакцина и можно будет провести иммунизацию. Ранее в июле стало известно о переносе на более поздний срок карнавала в Сан-Паулу.
2020-09-25T05:10:41+03:00
2020-09-25T05:10:45+03:00
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05:10, 25 сентября 2020
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