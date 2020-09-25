Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские шествия.

Все карнавальные мероприятия из-за коронавируса переносятся на более поздний срок. Как пишет газета «Глобу», в стране ждут, когда здесь появится вакцина и можно будет провести иммунизацию. Ранее в июле стало известно о переносе на более поздний срок карнавала в Сан-Паулу.