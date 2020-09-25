В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца, осужденного на федеральном уровне.

По сведениям Ассошиэйтед пресс, Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере за убийство белой пары в 1999 году. Приговор привели в исполнение в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана). По информации газеты «Вашингтон пост», до этого последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за несогласованности правила применения смертельных инъекций.