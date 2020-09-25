Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических учений «Кавказ-2020».

Как ожидается сегодня за маневрими будет наблюдать Верховный главнокомандующий Владимир Путин. В учениях на полигоне «Капустин Яр» примут участие до 1 тыс. иностранных военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы.