Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке кибератаки на компанию Tesla, своей вины в суде не признал.

Как передает Associated

Press, судья постановил оставить Крючкова под стражей до следующих слушаний 1 декабря. По словам прокурора, россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация. В материалах дела говорится, что Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил ПО, позволяющее взломать компьютерную сеть. Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе, когда он собирался вылететь из страны.