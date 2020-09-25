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05:07, 25 сентября 2020

Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке кибератаки на компанию Tesla, своей вины в суде не признал.

Как передает Associated
Press, судья постановил оставить Крючкова под стражей до следующих слушаний 1 декабря. По словам прокурора, россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация. В материалах дела говорится, что Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил ПО, позволяющее взломать компьютерную сеть. Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе, когда он собирался вылететь из страны.



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