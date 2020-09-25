Сенаторы США представили законопроект об антироссийских санкциях в ответ на отравление Навального.

Законопроект предполагает ограничительные меры в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям международного права, включая отравление российского оппозиционера и борца с коррупцией. Законопроект также предписывает американской администрации определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Документ поддержали сенаторы от обеих основных партий в Конгрессе.