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05:05, 25 сентября 2020

Росавиация решила прекратить поиски самолета Ан-2, пропавшего летом в Бурятии.

Как рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС, сейчас в горах, где велись поиски, установился снежный покров. 20 августа здесь прекратилась наземная поисковая операция. Всего за месяц было обследовано 30 тыс. кв. км. Самолет авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен и с тех пор на связь не выходил. На борту находилось 6 человек.



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