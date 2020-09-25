Владимир Путин сегодня отправится на Полигон Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба Кремля, там президент будет наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020», которые проводятся в ЮВО. Участие в маневрах принимают около 80 тыс. человек и сотни единиц тяжелой боевой техники.
2020-09-25T04:07:28+03:00
2020-09-25T04:07:32+03:00
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04:07, 25 сентября 2020
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