Владимир Путин сегодня отправится на Полигон Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба Кремля, там президент будет наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020», которые проводятся в ЮВО. Участие в маневрах принимают около 80 тыс. человек и сотни единиц тяжелой боевой техники.