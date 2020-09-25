База данных Интерпола содержит 50 тысяч записей с данными террористов со всего мира.

Об этом ТАСС рассказал начальник Нацбюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук. По его словам, Интерпол реализует несколько антитеррористических проектов, благодаря участию в которых, Россия получила информацию о тысячах иностранных террористов и боевиков, примкнувших к международным террористическим организациям по всему миру. В то же время, как сказал генерал, основная работа ведется в двустороннем формате в отношении конкретных террористов.